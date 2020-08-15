Jens Jönsson, Trabzonspor'dan veto yedi

Konyaspor ile sözleşmesi bittikten sonra bonservisi ile Trabzonspor'a önerilen Jönsson'a teknik patron Newton'dan veto geldi.



Konyaspor ile sözleşmesi bittikten sonra bonservisi ile Trabzonspor'a önerilen Jönsson'a teknik patron Newton'dan veto geldi. İngiliz hocanın, Danimarkalı ön liberoyu "Sistemimize uygun değil, o bölgede daha hırçın bir oyuncu istiyorum" sözleriyle reddettiği kaydedildi.



