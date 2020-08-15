Jens Jönsson, Trabzonspor'dan veto yedi

Trabzonspor teknik direktörü, Konyaspor'da sözleşmesi biten Jönsson'u veto etti.

, Fotoğraf; Instagram
Jens Jönsson, Trabzonspor'dan veto yedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ağustos 2020 11:56
Konyaspor ile sözleşmesi bittikten sonra bonservisi ile Trabzonspor'a önerilen Jönsson'a teknik patron Newton'dan veto geldi.

Konyaspor ile sözleşmesi bittikten sonra bonservisi ile Trabzonspor'a önerilen Jönsson'a teknik patron Newton'dan veto geldi. İngiliz hocanın, Danimarkalı ön liberoyu "Sistemimize uygun değil, o bölgede daha hırçın bir oyuncu istiyorum" sözleriyle reddettiği kaydedildi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için