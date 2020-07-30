Jens Jönsson: 'Beşiktaş'a gidebilirim'

"SERGEN YALÇIN İLE İLİŞKİM İYİ"

'daki 4 yıllık sözleşmesinin sonuna gelen ve takımdan ayrılan'a transfer olabileceğini söyledi.Beşiktaş'ta oynamanın kendisi için büyük bir adım olacağını kaydeden 27 yaşındaki futbolcu, "" dedi.Sergen Yalçın ile daha önce Konya'da çalıştığını da belirten Jönsson, "Şu anda bitmeyen çok lig var ve henüz kulüpler de tam olarak ne yapacaklarını bilmiyor. Ben 7 aydır görmediğim insanları görüp, önce tatil yapmak istiyorum." ifadelerini kullandı.Bu sezon Konyaspor'da 32 maça çıkan ve 1 gol, 1 asistlik performans sergileyen Danimarkalı ön libero, Türkiye kariyerinde 119 maça çıktı, 6 gol ve 3 asist yaptı.