Jennifer Lopez striptizci olacak

nl arkc ve oyuncu Jennifer Lopez'in karbonhidrat ve eker diyetinin sebebi ortaya kt.

50 yanda merdiven dayamasna ramen formunu hi kaybetmeyen Lopez 10 gnlne karbonhidrat ve eker diyetine girmiti. Lopez, 'Hustlers' adl filmde bir striptiz danssn canlandracan aklad.

Lopez, Jimmy Kimmel'in sunduu TV programnda nmzdeki gnlerde ekimlerine balanacak Hustlers adl filmde bir striptiz danssn canlandracan aklad. eker diyeti yaparken ok zorlandn syleyen Lopez, "Sadece ba arnz olmuyor, baka bir gereklikte ya da evrende gibi hissediyorsunuz. Kendiniz gibi hissetmiyorsunuz. ekere ne kadar alk olduunuzu fark ediyorsunuz" dedi. Rolne hazrlanrken vcudunu yaraladn da syleyen Lopez, "Striptiz yapmak ok zor. Bunu yapan insanlara ok sayg duyuyorum" ifadesini kulland.