Jennifer Lopez striptizci olacak

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez'in karbonhidrat ve şeker diyetinin sebebi ortaya çıktı.

50 yaşında merdiven dayamasına rağmen formunu hiç kaybetmeyen Lopez 10 günlüğüne karbonhidrat ve şeker diyetine girmişti. Lopez, 'Hustlers' adlı filmde bir striptiz dansçısını canlandıracağını açıkladı.

Lopez, Jimmy Kimmel'in sunduğu TV programında önümüzdeki günlerde çekimlerine başlanacak Hustlers adlı filmde bir striptiz dansçısını canlandıracağını açıkladı. Şeker diyeti yaparken çok zorlandığını söyleyen Lopez, "Sadece baş ağrınız olmuyor, başka bir gerçeklikte ya da evrende gibi hissediyorsunuz. Kendiniz gibi hissetmiyorsunuz. Şekere ne kadar alışık olduğunuzu fark ediyorsunuz" dedi. Rolüne hazırlanırken vücudunu yaraladığını da söyleyen Lopez, "Striptiz yapmak çok zor. Bunu yapan insanlara çok saygı duyuyorum" ifadesini kullandı.