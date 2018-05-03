Jennifer Lopez Espora Giriş Yapıyor



Espor arenasının önde gelen kulüplerinden NRG Esports'a birçok değerli isim tarafından yatırım yapıldı. Toplamda 15 milyon doların üzerinde yatırım alan takım, önümüzdeki günlerde önemli duyurularla takipçilerinin karşısına çıkacak.



Jennifer Lopez NRG'nin yatırımcılarından biri oldu.



Takıma yatırım yapan isimler arasında dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in yer alması büyük etki yarattı. Ayrıca diğer yatırımcılar arasında ünlü Amerikan futbolcusu Marshawn Lynch, NFL oyuncusu Michael Strahan ve New York Yankee üyesi Alex Rodriguez bulunuyor.



NRG Esports ayrıca geçtiğimiz haftalarda Blizzard'ın Overwatch League'ne girebilmek için 20 milyon dolarlık slotu satın almış ve önemli bir kadro kurmuştu.



