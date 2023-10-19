Memphis Grizzlies başantrenörü Taylor Jenkins, Ja Morant'in babası Tee Morant'in genç NBA yıldızının son dönemdeki sorunları üzerindeki etkisine ilişkin soruları gündeme getiren bir ESPN makalesine yanıt verdi.



Morant'in uygunsuz davranışları nedeniyle 2023-24 sezonunun ilk 25 maçında uzaklaştırma ceza alması sonrası, Grizzlies organizasyonundaki bazı kişiler arasında Tee Morant'in maçlarda ve etkinliklerde bulunmasının, yıldız oyuncunun negatif gidişatına katkıda bulunuyor olabileceğine dair şüphe oluştuğu iddia edilmişti.



Oğlunun NBA Draftı'na katılmasından kısa bir süre sonra Memphis'e taşınan Tee Morant, Grizzlies maçlarında ve sosyal etkinliklerde sık sık boy göstermiş, ayrıca takımın VIP ayrıcalıklarından ve medyanın ilgisinden yararlandığı bir konuma gelmişti.



ESPN'deki makale, Tee Morant'in oğlunun kariyerinin çeşitli yönlerine katılımını ve bunun Ja'nın son zamanlardaki davranışları üzerindeki etkisini vurgularken, koç Jenkins, makalede adı geçen anonim kaynaklar hakkında yorum yapmamayı tercih etti:



"Makaleyi okudum ve anonim kaynaklar hakkında yorum yapmayacağım. Geçmişe dair hiç konuşmayacağım hatta. Şu anda sadece şimdiye, ve ayrıca onunla takımın attığı olumlu adımlara odaklanmış durumdayım. Hepimizin bu süreçte tamamen Ja'nın arkasında olduğumuzu bilmesini isterim."



Babasının kendi kötü davranışlarından dolayı suçlandığına dair raporları duyduktan sonra ise Ja, Instagram hikayesinde babasıyla yer aldığı bir fotoğrafını paylaşarak, üzerine şu açıklamayı yazdı:



"Hayallerini yaşamaya devam et baba. Bu basketbol olayı seninle başladı, ben devam ettirdim sadece."



