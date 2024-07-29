Jelert'te Victor Nelsson etkisi

Kopenhag'dan transfer edilen Elias Jelert, kısa sürede takımla kaynaştı.



Vatandaşıyla yakından ilgilenen Nelsson'un da bu süreçte önemli payı oldu.



Danimarkalı stoper, Jelert'i karşılama anından itibaren yalnız bırakmadı.



Süper Kupa maçında kadroda olması beklenen 21 yaşındaki oyuncu, Okan Buruk'un tercihine göre süre de alabilir.





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