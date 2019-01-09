  •  
    Pepe: "Quaresma beni öldürecek, hata benim"
  •  
    RVP'den Fenerbahçe'ye gönderme! ''Kaybetti...''
  •  
    G.Saray'da transfer için DEV sinyal; "Saat kaç?"
  •  
    G.Saray taraftarının forvet için 1 numarası
  •  
    Beşiktaş'tan Fabri'nin transferi için açıklama!

Jelena, transfer ateşini yaktı! "Yenge..."

Beşiktaş'a döneceği konuşulan Dusko Tosic'in şarkıcı eşi Jelena Karleusa'dan siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi. A

Kaynak: Sporx.com
Jelena, transfer ateşini yaktı! 'Yenge...'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
09 Ocak 2019 16:16
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Burak Yılmaz ve Nicolas Isimat-Mirin'in ardından kadrosuna katmayı düşündüğü yeni isimler için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak siyah-beyazlı takımdan ayrılacak isimlerin de olması bekleniyor.

Beşiktaş'ta yoğun çalışmalar sürerken, kafaları karıştıran bir paylaşım gündeme geldi. Siyah-beyazlı takımdan Çin'e transfer Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.

Çin Ligi takımlarından Guangzhou R&F'den Beşiktaş'a kiralık olarak gelebileceği konuşulan Tosic'in eşinden gelen "Yenge come to Beşiktaş" paylaşımı taraftarların 'Geri mi dönüyorlar?' sorusunu sormasına neden oldu.

Birçok taraftar, Jelena Karleusa'ya "Yenge ne olur geri dönün" mesajı yollarken, siyah-beyazlı takımdan Domagoj Vida'nın ayrılması halinde Tosic transferinin gerçekleşebileceği iddia edildi.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için