Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Burak Yılmaz ve Nicolas Isimat-Mirin'in ardından kadrosuna katmayı düşündüğü yeni isimler için çalışmalarını sürdürüyor. Ancak siyah-beyazlı takımdan ayrılacak isimlerin de olması bekleniyor.Beşiktaş'ta yoğun çalışmalar sürerken, kafaları karıştıran bir paylaşım gündeme geldi. Siyah-beyazlı takımdan Çin'e transfer Dusko Tosic'in eşi Jelena Karleusa sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı.Çin Ligi takımlarından Guangzhou R&F'den Beşiktaş'a kiralık olarak gelebileceği konuşulan Tosic'in eşinden gelen "Yenge come to Beşiktaş" paylaşımı taraftarların 'Geri mi dönüyorlar?' sorusunu sormasına neden oldu.Birçok taraftar, Jelena Karleusa'ya "Yenge ne olur geri dönün" mesajı yollarken, siyah-beyazlı takımdan Domagoj Vida'nın ayrılması halinde Tosic transferinin gerçekleşebileceği iddia edildi.