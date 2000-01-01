mysqli_result Object ( [current_field] => 0 [field_count] => 4 [lengths] => [num_rows] => 1 [type] => 0 ) Jeffries: 'Jordan, her gün başka renkte Ferrari'yle gelmişti!' - Chicago Bulls
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Jeffries: "Jordan, her gün başka renkte Ferrari'yle gelmişti!"

Eski Washington Wizards oyuncusu Jared Jeffries, eski takım arkadaşı Michael Jordan'ın her gün farklı renkte bir Ferrari getirdiği hikayeyi anlattı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski Washington Wizards oyuncusu Jared Jeffries, eski takım arkadaşı Michael Jordan'ın her gün farklı renkte bir Ferrari getirdiği hikayeyi anlattı.

Jordan'ın rekabetçiliği, şimdiye dek oldukça iyi belgelenmiş bir konu. Jeffries, MJ'in bu özelliği ile ilgili kendi kişisel deneyimini anlatmak için Wizards Talk podcast'ine konuk oldu.

Hikayesi, Jordan, Antoine Walker ve birkaç Ferrari'yi içeriyordu:

"Antrenör Tim Grover'in spor salonunda Chicago'daydık. Antoine Walker bir Ferrari'yle gelmişti ve sanki yeni almış gibiydi. MJ dedi ki 'Tamam, bu hafta her gün Jumpman eşofmanlarımla aynı renkte bir Ferrari'yle geleceğim'. Abi, oynadığımız beş gün de giydiği eşofmanla uyumlu renkte Ferrari'yle gelmişti. Onun havası böyle bir şeydi."

Jeffries açık bir şekilde Ferrari'lerden etkilenmiş olsa da, daha çok Jordan'ın elit seviyedeki özgüveninden etkilenmişti:

"Fiyakası asla sönmüyor. Bu, bir kişiden gördüğüm en gerçek özgüven biçimi."


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