Jeffries ayağından sakatlandı, uzun süre yok!

The Athletic'den Shams Charania, Sacramento Kings forveti DaQuan Jeffries'in üçüncü derece sol ayak bileği burkulmasından sonra uzun bir süre kadro dışı kalacağını bildirdi.



Jeffries, bu sezon Kings'in backcourt rotasyonunda önemli bir rol oynamaya hazırlanıyordu. 23 yaşındaki oyuncu, 11 Aralık'ta Portland Trail Blazers'a karşı Sacramento'nun ilk hazırlık maçında 12 dakika oynamış, ancak sırtından sakatlandığından beri hiç oynayamamıştı.



NBC Sports Bay Area'dan James Ham'a göre, lige Draft edilmeden giren guard oyuncu, Salı günkü antrenmanda 3'e 3 antrenmanlar sırasında ayak bileğini sakatlamıştı.



Jeffries, son sezonda maç başına 10.8 dakikada ortalama 3.8 sayı ve 1.4 ribaund ile oynamıştı.



