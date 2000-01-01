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Jefferson: "Warriors'ın sezonu, Kasım'da çoktan bitmişti"

Eski NBA oyuncusu Richard Jefferson, Golden State Warriors koçu Steve Kerr'ün "sezon bizim için bitti" ifadesi hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Richard Jefferson, Golden State Warriors koçu Steve Kerr'ün "sezon bizim için bitti" ifadesi hakkında konuştu.

Kerr kısa süre önce, Warriors'ın şimdiden yaz dönemi moduna girdiğini iddia etmişti.

Jefferson bu konuyu konuştu ve Warriors sezonunun geçtiğimiz Kasım ayında çoktan sona erdiğini söyledi:

"Steve Kerr'ün, sezon bitmiş gibi çalıştıklarını söylemesiyle ilgili komik şey, bu röportajın aslında Kasım ayında yapılması. Anlaşılır şekilde, takımlarındaki herkesin sakatlıkları ve neler yaşadıklarından bahsediyor. Ama evet, sezonları Kasım ayında sona ermişti. Onları gerçekten yargılanacak bir ekip olarak görmüyorum."


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