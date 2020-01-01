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Jefferson: "Warriors, 'İntikam Turuna' çıkmayacak"

Eski NBA oyuncusu Richard Jefferson, Golden State Warriors'ın gelecek sezon 'intikam turuna' çıkmayacağını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Richard Jefferson, Golden State Warriors'ın gelecek sezon 'intikam turuna' çıkmayacağını söyledi.

Jefferson, 2020-21 sezonunda Warriors'tan görülmesi beklenen durum hakkında konuştu ve ESPN analisti, Warriors'ın gelecek sezon bir 'intikam turuna' çıkmayacağına inanıyor.

Jefferson, ESPN'in "The Jump" programına konuk oldu ve şunları söyledi:

"Ligin en iyi guard ikilisine sahipler (Stephen Curry, Klay Thompson) ve muhtemelen bu noktada onlar emekli olana kadar da öyle kalacak. Ama bu gelecek sezonla ilgili, tırnak içinde İntikam Turu meselesine bakınca, Steph geçen yıl pek basketbol oynamamıştı. Klay tüm basketbol sezonunu kaçırmıştı. Kendinizi ayarlamanız lazım, mini kamplara katılıp katılmamaları umurumda bile değil.

Bu adamların forma gireceklerini ve sıkı bir durumda olacaklarını biliyorum, benim dediğim o değil. Ama 30 yaşında olmakla ve bütün bir basketbol sezonunu kaçırmakla ilgili bazı şeyler var.

Bu yüzden gelecek sezon onların 'İntikam Turuna' çıkacağını düşünmüyorum. Bir sonraki sezonda, ısınacakları ve ritim bulacakları bir dönem olacak. İşte o zaman gerçekten lakap edinmeye ve k*ç tekmelemeye başlayabileceklerini düşünüyorum. "

Warriors'ın gelecek sezon şampiyonluk yarışmasında bulunması bekleniyor.


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