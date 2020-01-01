Jefferson: "Raptors'ın tekrar şampiyon olma şansı, 'sıfır'!

Emekli NBA oyuncusu ve ESPN analisti Richard Jefferson, Toronto Raptors'ın bu sene şampiyon olma şansının "sıfır" olduğunu söyledi.



Jefferson, NBA'in son şampiyonu Raptors'ın başarısını bu sezon tekrarlayamayacağını neden düşündüğünü, ayrıntılarıyla şöyle açıkladı:



"Milwaukee'nin riske atacağı bir şey yok. O yüzden burada oturup 'Milwaukee, Toronto kadar iyi oynamıyor' diyemem, çünkü biraz daha farklı bir durum içindeler. Toronto playofflardaki yerini garantiledi ve iyi bir noktada. İnsanlar 'Şampiyon ekibe saygısızlık ediyorsun' diyebilirler, ama onlar aynı şampiyon takım değiller! İstediğiniz şampiyon takımı alıp, Finaller MVP'sini içinden çıkarın, takımınız farklı gözükecektir."



"Koç Nick Nurse'ü, Kyle Lowry'yi ve En Çok Gelişme Gösteren oyuncu ödülü için oyumu vereceğim Pascal Siakam'ı takdir etmek isterim. Ama günün sonunda, ellerinde Konferans Finalleri'ni geçmek için yeterli varlık olduğunu düşünmüyorum. Üzgünüm ama şampiyonluk kazanma şansları var mı ki? Bence yok, bana kızmayın Toronto, ama şampiyonluğu kazanma şansları sıfır. Üstesinden gelinmesi gereken çok şey var ve olup biten çok şey var. Şansları sıfır."



"Golden State'teki durum gibi, birkaç seride, birkaç yıldızın sakatlanması gibi bir şey olmadığı sürece, şansları yok. Bu daha önce olmuştu, ama yine de harika bir takımlar, Konferans Finalleri'ne çıkabilirler, özellikle Ben Simmons'ın ne zaman döneceğini bilmeyen Philadelphia 76ers'ı düşününce. Bu, bana göre onları Konferans Finalleri'ne yerleştirir. Ondan sonra yapmaları gereken ise, Giannis'i (Antetokounmpo) durdurmak için ellerinden ne geliyorsa yapmaları."



