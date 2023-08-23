Eski NBA oyuncusu Richard Jefferson, geçmişte Boston Celtics'in eski yıldızı Paul Pierce'tan, Miami Heat efsanesi Dwyane Wade'e nazaran daha çok korktuğunu itiraf etti.



Geçtiğimiz günlerde Channing Frye ile birlikte sunduğu 'Road Trippin' isimli podcast'te konuşan Jefferson, oyunun son bölümlerinde Wade'den ziyade Pierce'tan daha çok korktuğunu açıkladı:



"Şunu diyeceğim. Son saniye şutunu kullanacak oyunculardan bahsediyorsak, D-Wade'den ziyade Pierce'tan muhtemelen daha çok korkardım.



Ve sırf üçlük atmaktan bahsetmiyorum. 'Kesin sayı bulmamız lazım' dediğiniz, 1 sayı gerideyken 2 sayıya, 2 sayı gerideyken de 3 sayıya ihtiyacınız olduğu anlarda, D-Wade yerine Paul Pierce'ı tercih ederim."



Celtics'teki döneminde maç sonu oynama becerisi ve yüksek baskılara karşın gösterdiği dayanıklılıkla nam salmış olan Pierce, 2008'de Celtics'i şampiyonluğa taşıyarak adını takım tarihine yazdırmıştı.



Yıllar sonra emekli olduğunda Pierce, toplamda bulduğu 7 son saniye basketiyle bu alanda birçok efsane ismi geride bırakmıştı. Bu isimlere, bu kategoride 5 basketi olan Dwyane Wade de dahildi.



