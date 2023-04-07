Eski NBA oyuncusu Richard Jefferson, eski takım arkadaşı LeBron James'in 2016 NBA Finalleri'nde Andre Iguodala'ya yaptığı ikonik bloğun "şimdiye kadar gördüğü en iyi hareket" olduğunu söyledi.



Cleveland Cavaliers'ın, normal sezonda 73-9 derece yakalamış olan Warriors'ı 3-1 geriden gelip yedi maçta yendiği 2016 NBA Finalleri, lig tarihindeki en ünlü Final serilerinden biri olarak görülüyor.



Cavaliers'ın o kadrosunda rotasyon oyuncusu olarak rol almış olan Jefferson, James'in 7. maçın sonunda Iguodala'ya yaptığı bloğun şimdiye kadar gördüğü en iyi hareket olduğunu şu şekilde açıkladı:



"Gördüğüm en iyi hareket, o bloktu. Çünkü 7. maçtaydık ve kendisi yılın bu en son maçının en son anına kadar her dakikayı oynamış olmasına rağmen, inanılmaz bir atletizm göstererek tam sahayı hızlı bir şekilde geri koşmuştu. Bir saniye gecikse, goaltending olacaktı. Ve bu adam seride tüm kategorilerde liderdi; sayı, ribaund, asist, top çalma, blok... hepsinde. O son dakikada yorgunluktan tükenmiş olması gerekirdi.



Yani bu blok, şimdiye kadar yapılan tüm hareketleri ve ne kadar önem taşıdıklarını da dikkate alırsak, herhangi bir insanın yapmış olabileceği en akılalmaz hareketti, daha büyük bir hareket düşünemiyorum."



James, Warriors karşısında tüm zamanların en iyi seri performanslarından birini ortaya koymuş, yaptığı bloğun yanı sıra Kyrie Irving'in üç sayılık basketi ve Kevin Love'ın da son saniyelerde şut şansı arayan Stephen Curry'ye karşı gösterdiği savunma performansıyla, Cavaliers'ın zafere ulaşmasına öncülük etmişti.





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