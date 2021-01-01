Jefferson: "LeBron, Smaç Yarışması'na girmeye %100 korkmuştu"

Eski NBA oyuncusu Richard Jefferson, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in Smaç Yarışmasına korktuğu için hiç girmediği konusunda şaka yaptı.



LeBron, kariyerinde All-Star hafta sonundaki smaç yarışmasına hiç katılmamıştı ve bu nedenle eski takım arkadaşı ve şu anki TV analisti Jefferson, ESPN'nin The Jump programında kendisine laf attı.



Jefferson, smaç yapma yeteneğine sahip olan ancak etkinliğe katılmamayı seçen oyuncuların korktuklarını ve cesaretsiz olduklarını belirtti:



"Bron %100 korkmuştu. O işe hiç girmek istemedi. O kadar seksapalitesi yoktu. O maçlarda smaç vuran bir adam."



