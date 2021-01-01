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Jefferson: "LeBron'la da oynadım ama en yeteneklisi Carter!"

Eski NBA oyuncusu Richard Jefferson, eski takım arkadaşı Vince Carter'ın gelmiş geçmiş en yetenekli oyuncu olduğuna inandığını belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Richard Jefferson, eski takım arkadaşı Vince Carter'ın gelmiş geçmiş en yetenekli oyuncu olduğuna inandığını belirtti.

Jefferson, ESPN'nin "The Jump" programında, Carter'ın komple oyununun, bir diğer eski takım arkadaşı LeBron James'in muazzam yeteneklerini aşacak kadar harika olduğunu belirtti:

"Vince Carter gibisini asla görmedim. LeBron ile oynayacak kadar şanslıydım, ama bu adamın yapamayacağı hiçbir şey görmemiştim. Sol elle bitirişler, sol elle smaçlar, 360 turnikeler, point guard gibi topa hakim oluşu... Hayatımda gördüğüm en yetenekli oyuncu kendisi."

Çok yönlü oyununa ek olarak muazzam sıçrama yeteneğiyle geçmişte görülmemiş smaçlar vurmuş olan Carter, NBA'deki 22 yıllık kariyeri boyunca sekiz farklı takımda oynamış ve 16.7 sayı, 4.3 ribaund, 3.1 asist ve 1.0 top çalma ortalamaları yakalamıştı

James ise, ligde geçirdiği süre boyunca daha iyi rakamlar tutturmuş ve dört NBA şampiyonluk kadrosunun bir parçası olmuştu. Buna karşılık, Carter'ın kadroları, ligdeki uzun görev süresi boyunca NBA Finallerine asla ulaşamamıştı.


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