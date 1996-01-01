Jefferson: "Lakers, Nets'ten iyi değil"

Eski NBA oyuncusu Richard Jefferson, Los Angeles Lakers'ın Brooklyn Nets'ten daha iyi bir takım olmadığını söyledi.



Jefferson, Lakers'ın 2022'de NBA şampiyonluğunu kazanmanın en büyük favorisi olup olmadığı hakkında bir açıklama yaptı.



Cleveland Cavaliers ile 2016'da bir şampiyonluk yaşamış olan Jefferson, "Road Trippin'" isimli podcast'te, Lakers'ın bir diğer şampiyonluk adayı Nets'ten daha iyi olduğuna inanmadığını belirtti:



"Eh, Brooklyn'den daha iyi değiller. Evet, bu noktayı tartışabiliriz. Brooklyn'den daha iyi değiller."



Russell Westbrook ve Carmelo Anthony'nin eklenmesi sayesinde Lakers, NBA Finalleri'ne ulaşabilecek favori takımlar arasına adını yazdırmıştı.



Nets ise, kadrosunda ligin en iyi skorerlerinden üçünü, Kevin Durant, Kyrie Irving ve James Harden'ı barındırıyor ve sağlıklı kalmaları durumunda, önümüzdeki sezon şampiyonluk yarışı içinde bulunması bekleniyor.



