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Jefferson: "Lakers, en fazla ikinci turu görebilir"

Eski NBA oyuncusu Richard Jefferson, Los Angeles Lakers'ın bu sezon şampiyonluk adayı olmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Richard Jefferson, Los Angeles Lakers'ın bu sezon şampiyonluk adayı olmadığını söyledi.

Geçtiğimiz Cumartesi günü Golden State'e karşı sergilediği performans takım için iyiye işaret olsa da, Jefferson, Lakers'ın ciddi bir şampiyonluk adayı olabileceğine ikna olmadığını belirtti:

"Daha iyi oynayabilirler ve daha iyi de olabilirler. Bir süredir berbat oynuyorlar, sanırım bunu herkes kabul edebilir. Daha iyi olabilirler mi? Evet. Bu mevcut kadroyla Batı Konferansı şampiyonluğu ya da NBA şampiyonluğu için rekabet edebilirler mi? Bu sorunun cevabı halen hayır.

Bence bu takım işleri yoluna koyarsa, en iyi ihtimalle belki ikinci tura çıkabilir ve geçen yıl olduğu gibi ilk turda elenmemiş olur.

İyi oynamadıkları halde play-in turnuvasından playofflara girip, sonra da Phoenix veya Golden State'le karşılaşırlarsa, işte o zaman ilk turda elenirler."

Lakers, Batı Konferansı'nda 26-31'lik derece ile dokuzuncu sırada bulunuyor.


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