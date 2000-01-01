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Jefferson: "Knicks'ten teklif gelince, emekli olmayı tercih ettim"

Eski NBA veteranı Richard Jefferson, New York Knicks için oynamak yerine emekli olmaya karar verdiğini açıkladı.

Eski NBA veteranı Richard Jefferson, New York Knicks için oynamak yerine emekli olmaya karar verdiğini açıkladı.

Jefferson, YES Network'ün New York Knicks - Brooklyn Nets maçı yayını sırasında şaşırtıcı bir açıklama yaptı.

Jefferson, yorumcu arkadaşlarına Knicks'in, geçen yaz oyun kariyerine devam etme niyetini açıkladığında teklif yapan tek takım olduğu için emekli kalmayı tercih ettiğini söyledi:

"Ben Knicks'te oynamayı reddettim. Jason Kidd ve Kenyon Martin falan pek umursamıyor. Ben ise, 'Knicks mi? Tamam emekli oluyorum' demiş biriydim. Bu yüzden emekli oldum, bana teklif getiren tek takım onlardı, ben de emekli olmaya karar verdim. Zamanımın geldiğini anlamıştım. Knicks eğer beni oynatmak istiyorsa, ligdeki zamanımın sona erdiğini anlamıştım."

Jefferson, ligde geçirdiği 17 yılında sekiz farklı organizasyonda oynamıştı ve bu sürenin çoğu da New Jersey Nets'te geçmişti.

Bir zamanlar "Basketbolun Mekke'si" olarak anılan New York'un önde gelen takımı, uzun bir süredir ligin şaka konusu olmuş durumda. Knicks, 2013'ten bu yana kazandığından çok maç kaybediyor ve o sene, playofflara son kaldıkları seneydi.


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