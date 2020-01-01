Jefferson: "Giannis, Jordan'ına ihtiyaç duyan bir Pippen"

Eski NBA oyuncusu ve şu anki analist Richard Jefferson, Milwaukee Bucks'ın süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun "Michael Jordan'a ihtiyacı olan bir Scottie Pippen" olduğunu söyledi.



Jefferson, Greek Freak'in hücumda gerçek bir 1 numaralı opsiyon olmayabileceğini düşünüyor.



Eski oyuncu, Twitter'da "Giannis bir Pippen olabilir ... işte söyledim. Jordan'ına ihtiyacı var." şeklinde bir tweet attı.



Antetokounmpo ve Bucks, Doğu Konferansı yarı finallerinde Miami Heat'e karşı sıkıntı çekiyor. Milwaukee, dün gece 116-114 kaybetti ve şu anda seride 0-2 geride.



1. maçta Heat yıldızı Jimmy Butler, Miami'nin 115-104 skorla aldığı galibiyette, 15'i dördüncü çeyrekte olmak üzere toplam 40 sayı bulurken, Antetokounmpo 18 sayıda kalmıştı.



Dün geceki 2. maçın sonunda Giannis, skor 114-114'ken Butler'a 0 saniye kala denediği şutta faul yapınca, Butler, galibiyeti garantilemek için iki serbest atış isabeti bulmuştu.



3. maç, Cuma günü oynanacak.



