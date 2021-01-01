Jefferson: "Giannis'i Davis'le karşılaştırmak, saygısızlıktır!"

NBA'in eski oyuncularından Richard Jefferson, Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'yu Los Angeles Lakers yıldızı Anthony Davis ile karşılaştırmanın "saygısızlık" olduğunu söyledi.



Jefferson kısa süre önce ESPN'de konuştu ve Davis'in Antetokounmpo'dan "daha yetenekli" olabileceğini iddia ederken, Greek Freak'in zihniyetine övgüde bulundu:



"Anthony Davis'in en iyi beş oyuncudan biri veya en yetenekli beş oyuncudan biri olmasının yanı sıra, en iyi 75 oyuncu arasında olması gibi konulardan çok konuşmuştuk. Şunu söyleyeceğim: Anthony Davis'i Giannis ile karşılaştırmak haksızlık olur. Ama Giannis'i de Anthony Davis ile karşılaştırmak saygısızlık olur.



Benzer vücut biçimlerine ve benzer becerilere sahip iki farklı bireyden bahsediyoruz. Anthony Davis'in Giannis'ten daha yetenekli olduğunu söyleyebilirim. Yüzde 80 isabetle serbest atış sokabiliyor. Yüzde 30'ların ortalarında üçlük sokabiliyor. Giannis bunların hiçbirini yapamaz.



Ama Giannis'in olayı nedir biliyor musun? Pek çok oyuncudan görmediğimiz, sonu gelmeyen bir azme sahip oluşu. Bu noktada ve dönemde, bu iki oyuncuyu karşılaştırmak haksızlık olur."



Bucks, 7-8'lik bir dereceyle Doğu'da 10. sırada yer alırken, Lakers ise Batı'da 8-8'lik bir dereceyle 9. sırada bulunuyor.



