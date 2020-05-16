Jefferson Farfan'ın koronavirüs testi pozitif

Lokomotiv Moskova'da top koşturan Perulu futbolcu Jefferson Farfan, koronavirüse yakalandı.

Jefferson Farfan'ın koronavirüs testi pozitif
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16 Mayıs 2020 19:35
Lokomotiv Moskova'nın 35 yaşındaki yıldızı Jefferson Farfan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Rus basınında yer alan detaylara göre, 22 Mart tarihinden bu yana evinde olduğu belirtilen tecrübeli futbolcu, daha önce koyulan zatürre teşhisi düzelmeyince 15 Mayıs günü tekrar test yaptırdı ve sonuç pozitif çıktı.

Perulu oyuncu, Rusya'da koronavirüse yakalanan ilk futbolcu oldu.

Rusya'da 15 Mayıs tarihi itibariyle koronavirüste toplam vaka sayısı 272043, vefat eden vatandaşların sayısı ise 2537 olarak belirtildi.

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