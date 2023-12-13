Eski NBA oyuncusu Richard Jefferson, Golden State Warriors forveti Draymond Green'in "basketbola zarar verdiğini" söyledi.



Green, Phoenix Suns'a karşı geçtğimiz gece oynanan maçta erkenden oyundan atılmasının ardından eski rakibi Jefferson'ın eleştirileriyle karşı karşıya kaldı.



Karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde Suns pivotu Jusuf Nurkic'in kafasına vurduğu için flagrant faul 2 kararıyla oyundan atılan Draymond, sahadaki negatif davranışlarıyla tekrar gündeme oturdu.



Maç sonrası basın toplantısında, yakın zamanda Rudy Gobert'i boğduğu için beş maç ceza almış Green, Nurkic'e vurma niyetinde olmadığını iddia etmişti.



Jefferson ise bu konudaki hayal kırıklığını sosyal medyada şu sözlerle ifade etti:



"Dray, ne yapıyorsun abi? Sen bunlar için fazla önemli ve fazla iyi bir oyuncusun. Artık basketbola zarar verdiğin bir noktaya ulaşmaya başladın. Yaptığın şey basketbol oyunu için kötü bir şey. Ve sen bu oyunun iyi yönlerinden birisin. Hadi ama..."



Draymond'ın eylemlerinin lig tarafından nasıl bir şekilde cezalandırılacağı ise henüz belirlenmedi.





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