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Jefferson: "Davis, 'her gece oynayamadığı' için en iyi 5 arasında değil!"

Eski NBA oyuncusu Richard Jefferson, Los Angeles Lakers yıldızı Anthony Davis'in ligin en iyi beş oyuncusu arasında yer almamasını, "müzmin sakat" oluşuna bağladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Richard Jefferson, Los Angeles Lakers yıldızı Anthony Davis'in ligin en iyi beş oyuncusu arasında yer almamasını, "müzmin sakat" oluşuna bağladı.

Washington Wizards'ın eski yıldızı Gilbert Arenas'ın "No Chill" isimli podcast'inde yaptığı bir sohbette Jefferson, Lakers'ın bu sezon yalnızca AD'nin götürdüğü yere kadar gidebileceğini belirtti:

"Lakers'ın, herkes sağlıklıysa (Brooklyn Nets'e karşı) seriyi kazanmasının tek yolu, Anthony Davis'in Lakers'taki en iyi oyuncu olmasıdır.

Serinin kontrolünü, Anthony Davis herkesin dediğine benzer şekilde en iyi beş oyuncudan biri ya da sahadaki en iyi oyuncu gibi oynadığında ele geçirebilirler. Ama kimse ona 'en iyi beş oyuncudan biri' demiyor, 'en yetenekli beş oyuncudan biri' diyorlar ve bu bana kalırsa en saygısızca şeylerden biri.

Sana böyle söylemelerinin sebebi, en iyi beş oyuncunun bunu her gece gösterebilmeleri ve oyunu yalnızca rakamlarla etkilememeleri. Oyuna yaptıkları etkiyle 'canavar gibi bir adam' dedirtmeleri."

Davis, 2020-21 sezonunun önemli bir bölümünü sakatlığı nedeniyle kaçırmıştı, ancak Lakers geçen yıl hayal kırıklığı yaratan bir ilk tur playoff çıkışından sonra tekrar geri dönmek istediği için, artık tamamen sağlıklı ve oynamaya hazır.


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