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Jefferson: "Bucks herkesi gafil avlayacak!"

Eski NBA oyuncusu Richard Jefferson, Milwaukee Bucks'ın önümüzdeki sezon Doğu Konferansı'nı birinci sırada bitireceğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA oyuncusu Richard Jefferson, Milwaukee Bucks'ın önümüzdeki sezon Doğu Konferansı'nı birinci sırada bitireceğini söyledi.

Geride bıraktığımız yaz döneminde kadrosunu güncellemek adına pek bir hamle yapmayan Bucks ekibi, birkaç ay önce NBA şampiyonluğunu kazanan aynı ekiple bu sezon şansını tekrar denemeyi tercih etmişti.

Bucks'a NBA'in en iyi takımlarıyla rekabet etme şansı veren çok fazla kişi olmasa da, "Road Trippin" podcast'inde konuşan Jefferson, ekibin zirvede yer alabileceğine inanan birkaç kişiden biri olarak ortaya çıktı:

"Bana göre beklenmedik başarı gösterecek takım Milwaukee olacak. Herkesi hazırlıksız yakalayacaklar. Ben de dahil olmak üzere pek çok insan, rakip takımların sakatlıklarının geçen yılki başarılarına katkıda bulunmuş olduğunu düşünse de, herkes sağlıklı olsa da beklentileri aşacaklarını düşünüyorum.

Tüm takımlar sağlıklı olacak ve buna rağmen, bence insanların düşündüğünden daha iyi oynayacaklar. Beklentileri aşacaklarını düşünüyorum. Ve bence Doğu'da da birinci olacaklar."


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