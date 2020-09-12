Jefferson: "Bazı şeyleri ekran önünde söyleyemiyoruz"

Gaziantep FK oyuncusu Jefferson, Galatasaray maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Gaziantepfk.org
Jefferson: 'Bazı şeyleri ekran önünde söyleyemiyoruz'
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12 Eylül 2020 22:23
Gaziantep FK'nın orta saha oyuncusu Jefferson, Galatasaray'a 3-1 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Hakem kararlarını eleştiren orta saha oyuncusu, "Maçın özetini izlerseniz bence maçın hakkının ne olduğunu görürsünüz. Çok fazla şey söylemeye gerek yok, zor şeyler, bazı şeyleri söyleyemiyoruz. Özeti izlerseniz son dakikaya dek mücadele ettiğimize inanıyorum, verilen kararlar ve penaltılar nedeniyle yenildik Bizim oyuna müdahale edemediğimiz anlarda Galatasaray gol buldu ama oyun içerisinde görülmesi gereken anlar var, bunları ekran önünde söyleyemiyoruz." dedi.



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