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Jefferson: "2016'da kazanmasaydık, LeBron hala Cleveland'da olabilirdi"

Emekli NBA oyuncusu Richard Jefferson, 2016 yılında şampiyonluğu kazanmasaydı, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in, Cleveland Cavaliers'den ayrılmamış olabileceğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Emekli NBA oyuncusu Richard Jefferson, 2016 yılında şampiyonluğu kazanmasaydı, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in, Cleveland Cavaliers'den ayrılmamış olabileceğini söyledi.

LeBron'un 2016 yılından eski takım arkadaşı olan Jefferson, ESPN'in The Jump programına katıldı ve sunucu Rachel Nichols, Cavs'in bu şampiyonluğu kazanamaması durumunda ne olacağını sordu.

Jefferson, şunları söyledi:

"Bence, Cleveland'da bir şampiyonluk kazanmak onun için çok önemliydi. Hala şu anda orada olabilirdi. Ama inanıyorum ki, Kyrie Irving ve Kevin Love'in ilk yıldaki sakatlıklarına baktığınızda, nihayetinde bunun gerçekleşmiş olabileceğine de inanıyorum. Bence Cleveland bu dört yıllık süre içinde bir şampiyonluk kazanacaktı."

Daha sonra Jefferson, NBA'de, özellikle LeBron konusunda her şey olabileceğinden, hiçbir şeyden emin olmadığını ekledi:

"Asla bilemeyiz."


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