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Jeff Van Gundy, Rockets koçluğu için halen favori!

Eski NBA koçu Jeff Van Gundy'nin, Houston Rockets'ın boştaki başantrenörlük pozisyonu için hala favori olduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski NBA koçu Jeff Van Gundy'nin, Houston Rockets'ın boştaki başantrenörlük pozisyonu için hala favori olduğu bildirildi.

New Orleans Pelicans ekibi Stan Van Gundy ile anlaşmaya vardıktan sonra, Rockets, başantrenörlük pozisyonu boşta olan birkaç NBA takımlarından biri konumuna geldi.

SportsCenter'da yer alan ESPN yazarı Adrian Wojnarowski'ye göre Rockets, yeni bir koç için hala piyasada arayışta ve Van Gundy, hala bu pozisyonun favori ismi konumunda:

"NBA'de en son yaklaşık 13 yıl önce Rockets ile koçluk yapan Jeff Van Gundy... bu sohbetler geçen haftadan bu haftaya kadar devam etti. Rockets'ın araştırmasının ön saflarında yer almıştı."

Wojnarowski, koçluk işi için adayların geri kalanına atıfta bulunarak analizine devam etti. Rockets ve Oklahoma City Thunder, başantrenör pozisyonu boşta kalan iki takım olarak kaldı:

"Ekiple görüşmeleri devam etti. Dallas'ta asistan koç olan Stephen Silas, halen bu arayışın bir diğer önemli adayı. James Harden ve ön büro ile yakın ilişkisi olan John Lucas da takım içinde bir aday konumunda. Ancak Jeff Van Gundy bunun önde gelen ismi olmaya devam etti ve şu anda her iki taraf da bunun mantıklı bir noktaya gelip gelmeyeceğini görmeye çalışıyor."

Rockets, son takas tarihinde aktif omlasına rağmen, playofflarda ciddi bir etki yaratamamış ikinci turda Los Angeles Lakers tarafından elenmişti.


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