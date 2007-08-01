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Jeff Green, Brooklyn Nets ile anlaştı

The Athletic'den Shams Charania'ya göre Brooklyn Nets ve veteran oyuncu Jeff Green'in, tek yıllık bir veteran minimum kontratı üzerine anlaştıkları açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
The Athletic'den Shams Charania'ya göre Brooklyn Nets ve veteran oyuncu Jeff Green'in, tek yıllık bir veteran minimum kontratı üzerine anlaştıkları açıklandı.

Green, önceki sezonun sonlarında forvet rotasyonunu derinleştirmeye çalışan Houston Rockets'a katılmıştı. 34 yaşındaki oyuncu playofflarda iyi bir performans göstermiş ve maç başına %43.1 üçlük isabetiyle 11.5 sayı ve 5.3 ribaund istatistikleri kaydetmişti.

Nets, Green'in uzun kariyeri boyunca oynadığı 10'uncu farklı takım olacak. Green, NBA'e 2007-08 sezonunda Seattle SuperSonics ile giriş yapmıştı.


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