Jeanie Buss'tan, maça çıkmayan Lakers'a destek!

Los Angeles Lakers'ın sahibi Jeanie Buss, Jacob Blake'in vurulması ışığında, Lakers'ın Portland Trail Blazers'a karşı ilk tur playoff serisinin 5. maçını boykot etmeyi tercih etmesi sonrası, oyuncularını desteklediğini söyledi.



NBA, oyuncuların dün gece 2020 NBA playoffları için planlanan üç maçı boykot etme kararının ardından eşi görülmemiş bir durum yaşıyor.



Oyuncular, Jacob Blake'in Wisconsin'de vurulmasını protesto etmek için böyle bir tercih yapmışlardı. Lakers, Bucks'ın oynamama kararını, organizasyonun yöneticisi Buss ile takip etti.



Jeanie'nin tweet'i şu şekildeydi:



"Bu gece oynadığımızı - ve umduğum şekilde seriyi atladığımızı - izleyeceğim için heyecanlıydım. Ama bugün ve her zaman, oyuncularımızın arkasındayım. 400 yılı aşkın zulüm, ırkçılık ve adaletsizliğin ardından, yeter demek için hepimiz birlikte çalışmalıyız."



NBA, NBPA ile koordineli olarak, dün geceki üç playoff maçını ertelemişti.



LAKERS DA BİR DUYURU YAPTI



Lakers ekibi de resmi sitesinden, şu şekilde bir duyuru yaptı:



"Oyuncularımızın ve NBA oyuncularının adalet ve ırksal şiddetin sona ermesine dair taleplerinin yanındayız.



NBA oyuncularının yüzde sekseni siyahi adamlardan oluşuyor. Onları dünyaya getirdikleri neşe ve eğlence için sevip, Amerika'nın hepimize vaat ettiği adalet ve eşitliği talep ettiklerinde, uzun süre inkar edilmiş olan siyahilerin seslerini yükseltmek için platformlarımızı ve kaynaklarımızı kullanma konusunda başarısız olamayız.



Yalnızca 2020 yılında, çok sayıda silahsız siyahi kadın ve erkeğin polisin ellerinde öldürülmesine ve ayrıca özel "kanunsuzlara" tanıklık ettik. Breonna Taylor, George Floyd, Ahmaud Arbery ve şimdi Jacob Blake.



İsimlerini söylemeye devam etmeliyiz. Ama şimdi 'yeter' dememizin tam zamanı."



