Jeanie Buss, LeBron sayesinde nasıl motivasyon kazandı?

Los Angeles Lakers sahibi Jeannie Buss, LeBron James'in takımı geliştirmek adına kendisini nasıl motive ettiğine dair bir hikaye paylaştı.



Eski Lakers oyuncusu Robert Horry'nin podcast'inde yakın zamanda konuk olan Buss, James'le ilk sezonundaki konuşmasının kendisini takımı NBA'in zirvesine taşımasına yardımcı olmaya motive ettiğini açıkladı:



"Onunla ilk sezonundayken ilk kez akşam yemeği yediğimde, çocukken tabii ki Lakers'ı bildiğini, fakat takımın asıl olayının ne olduğuyla ve babamın takımı nasıl kurduğuyla ilgili gerçekten derin bir araştırma yaptığını açıklamıştı. Bana, babamın beni bu işten sorumlu tutmasının büyük bir iltifat olduğunu, bunu oldukça önemsemiş olduğunu ve bu yolda devam etmem gerektiğini söylemişti.



Babamın sahibi olduğu ve takımı yönettiği 32 yılda, ekibin yalnızca iki kez playoffları kaçırdığını düşününce, bu bana takımın kadar büyük olduğunu hatırlatmak için bir tür motivasyon oldu.



Ve burada beş altı sene playofflara kalamadığımız bir dönem olmuştu. Bu, Dr. Buss'ın takımı aileye emanet ettiği zaman kafasında olan Lakers basketbolu değildi."



O zamandan beri Lakers, bir sonraki yaz döneminde Anthony Davis'i Los Angeles'a takas yoluyla katarak, kadrosuna daha fazla yıldız gücü eklemişti.



Davis ve güçlü bir destekçi kadrosuyla James, LA ekibini 2010'dan beri ilk şampiyonluğuna taşımıştı ve şimdi de bunu bu sezon tekrarlamayı umuyor.



