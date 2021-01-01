Jeanie Buss: "LeBron, 46'sına kadar Lakers'ta kalabilir!"

Los Angeles Lakers'ın sahibi Jeanie Buss, LeBron James'in 46 yaşına kadar takımda kalmasını istediğini söyledi.



Geçtiğimiz Aralık ayında 36 yaşına giren LeBron, bu yıl MVP tartışmalarına halen dahil olmaya devam ediyor ve pek çok seyirci, oynamayı ne kadar sürdürebileceğini merak ediyor.



Jeanie, ESPN ile yaptığı bir sohbette LeBron'u oynamak istediği kadar takımda tutmak istediğini belirtti:



"Gerçekten iyi bir uyum yakaladık. Kalmak istediği sürece kalmasını isteriz. Kareem Abdul-Jabbar 42 yaşına kadar oynamıştı. LeBron yakın zamanda, 46 yaşında muhtemelen oynamayacağını söylemişti. Yani belki şimdi ile 46 yaşı arasında bir noktada, yani 10 yıllık bir süreçte, ne yapmak isterse yapabilir. Burada olmasına bayılıyoruz, geçtiğimiz günlerde gerçekten iyi bir All-Star takımı kurduğunu da söylemeliyim. Basketbolu biliyor ve rekabetçi birisi. Onunla çok iyi vakit geçiriyoruz, eksik olan tek şey ise taraftarlarımız."



