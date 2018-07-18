Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Jeanie: "Bunu yapan gerçek bir Laker taraftarı değildir"

Los Angeles Lakers sahibi Jeanie Buss, Los Angeles'ta LeBron James için yapılan duvar resimlerinin başkaları tarafından bozulması durumuna tepki gösterdi.

Los Angeles Lakers sahibi Jeanie Buss, Los Angeles'ta LeBron James için yapılan duvar resimlerinin başkaları tarafından bozulması durumuna tepki gösterdi.

Los Angeles'daki LeBron James duvar resimleri bir bir bozuluyor. Birçok kişi, Los Angeles'taki bazı insanların neden bugün Lakers için oynayabilecek en büyük basketbolcuyu istemediklerini merak ediyor.

James'in yeni sezonda Lakers'ta oluşunu kutlamak için, bazı sanatçılar Los Angeles'ın her yerine LeBron'un duvar resmini koydular. Her LA'linin bu durumu hoş karşılaması beklense de, durum böyle olmadı. Birkaç duvar resmi, tamamlandıktan kısa bir süre sonra tahrip edildi.

Takımın sahibi Jeanie Buss'ın bu duruma bir cevabı var:

"Bunu yapıyorsanız, o zaman bir Laker taraftarı değilsiniz. Boston'dan kaç kişinin Los Angeles'ta yaşadığını farketmemiştim!"

LeBron'un şimdiye kadar L.A.'de yapılan ve bozulan duvar resimleri şunlardı:






En çok okunanlar

7/24 NBA TÜRKİYE

Tobias Harris, önümüzdeki yaz döneminde daha çok para kazanmak adına takımının uzatma kontratını reddeden oyuncular arasına katıldı!
Los Angeles Lakers'ın bu seneki yeni imzalarından JaVale McGee, bu yılın Lakers kadrosunun "gelmiş geçmiş en eğlenceli takımlardan biri" olacağını söyledi.
DeMar DeRozan, San Antonio Spurs'e takası sonrası Toronto Raptors'a Instagram hesabından teşekkür etti.
Toronto Raptors başkanı Masai Ujiri, Çarşamba günü San Antonio Spurs'le yaptığı takasa öncülük eden DeMar DeRozan ile oluşan "yanlış iletişim"den dolayı özür diledi.
Lakers'ın danışman grubunun, önümüzdeki sezon Los Angeles'ta "ölüm kadrosu" olarak adlandıracağı ve LeBron James'in pivot pozisyonunda oynayacağı beşlisini düşündüğü iddia edildi.
Philadelphia 76ers'ın, Kyle Korver için Cleveland Cavaliers ile Jerryd Bayless takası hakkında görüşmeler yaptığı iddia edildi.
Houston Rockets süperstarı James Harden, bu yaz döneminde Carmelo Anthony ile iletişime geçmediğini fakat Anthony'nin Rockets'a katılma ihtimalinden dolayı heyecanlandığını söyledi.
Los Angeles Lakers, LeBron James'in etrafına parçalar eklemeye devam ediyor. Birden fazla rapora göre, Lakers, ekibe Michael Beasley'i ekledi.
LA Clippers guardı Patrick Beverley, "anti-Golden State Warriors" oluşunu her fırsatta belirtiyor.
Magic Johnson, son iki yılın NBA şampiyonu Golden State Warriors'ın kendisini korkutmadığını söyledi.
DeMarcus Cousins, bu yaz Golden State Warriors'a katılma kararıyla ilgili insanların ne düşündüğünü umursamadığını ve bu hamlenin kariyerinin en iyi hamlesi olduğunu söyledi.
Dirk Nowitzki ve Dallas Mavericks, bir yıllığı 5 milyon dolarlık bir anlaşmayı sonuçlandırmayı planlıyorlar.
Yeni Chicago Bull Jabari Parker, NBA oyuncularının "savunma yapmak için para kazanmadıklarını" söyledi.
Dallas Mavericks'in, Yogi Ferrell ile iki yıllığı 5.3 milyon dolara anlaştığı açıklandı.
Oklahoma City Thunder, üç takımlı bir takasta Carmelo Anthony ile 2022 ilk tur draft hakkını, Dennis Schröder karşılığında Atlanta'ya gönderdi.
Isaiah Thomas, Denver'da yeni bir başlangıç için hazır ve Nuggets'a katılma motivasyonunun bir kısmının "istenme" hissiyatı olduğunu söyledi.
Maverick Carter'a göre, bundan on yıl sonra, "LeBron James bir basketbol takımına sahip olacak."
Memphis Grizzlies yıldızı Marc Gasol, Akdeniz'de neredeyse boğulan bir göçmenin hayatını kurtardı.
Atlanta Hawks çaylağı Trae Young, oyununu Stephen Curry'den çok efsane oyuncu Steve Nash üzerinden modellediğini açıkladı.
Dwyane Wade, Li-Ning ile ömür boyu anlaşma imzaladı ve Miami Heat arasında takıma geri dönüş konusunda görüşmelerde bulunduğunu, ancak hiçbir karar verilmediğini söyledi.
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal