Jeanie: "Bunu yapan gerçek bir Laker taraftarı değildir"

Los Angeles Lakers sahibi Jeanie Buss, Los Angeles'ta LeBron James için yapılan duvar resimlerinin başkaları tarafından bozulması durumuna tepki gösterdi.Los Angeles'daki LeBron James duvar resimleri bir bir bozuluyor. Birçok kişi, Los Angeles'taki bazı insanların neden bugün Lakers için oynayabilecek en büyük basketbolcuyu istemediklerini merak ediyor.James'in yeni sezonda Lakers'ta oluşunu kutlamak için, bazı sanatçılar Los Angeles'ın her yerine LeBron'un duvar resmini koydular. Her LA'linin bu durumu hoş karşılaması beklense de, durum böyle olmadı. Birkaç duvar resmi, tamamlandıktan kısa bir süre sonra tahrip edildi.Takımın sahibi Jeanie Buss'ın bu duruma bir cevabı var:LeBron'un şimdiye kadar L.A.'de yapılan ve bozulan duvar resimleri şunlardı: