Jean Todt: 'İstanbul'da kaderi 'geçiş lastikleri' belirledi'

FIA Başkanı Jean Todt, İstanbul Park'taki 9. Türkiye grand-prix'sinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.



İşte Jean Todt'un sözleri:



"İstanbul Park'taki kaderine karar veren geçiş lastikleriyle bir grand-prix görmek ilginçti. Bottas, Verstappen ve Perez'i kutluyorum. Şampiyonluk yarışı devam ediyor ve önümüzde heyecan verici 6 yarış var. Bu yarışları iple çekiyorum!"



