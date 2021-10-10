Jean Todt: "İstanbul'da kaderi 'geçiş lastikleri' belirledi"

FIA Başkanı Jean Todt, İstanbul Park'taki muhteşem yarışı değerlendirdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Jean Todt: 'İstanbul'da kaderi 'geçiş lastikleri' belirledi'
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10 Ekim 2021 17:50
FIA Başkanı Jean Todt, İstanbul Park'taki 9. Türkiye grand-prix'sinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

İşte Jean Todt'un sözleri:

"İstanbul Park'taki kaderine karar veren geçiş lastikleriyle bir grand-prix görmek ilginçti. Bottas, Verstappen ve Perez'i kutluyorum. Şampiyonluk yarışı devam ediyor ve önümüzde heyecan verici 6 yarış var. Bu yarışları iple çekiyorum!"


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