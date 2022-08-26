Jean-Philippe Gbamin, Trabzonspor'da

Trabzonspor Premier Lig ekibi Everton'dan Jean-Philippe Gbamin'in bedelsiz kiralandığını açıkladı.
Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, görüşmelere başlandığı belirtilen başarılı oyuncunun sezon sonuna kadar bedelsiz kiralandığı belirtildi.
Trabzonspor'un açıklamasında, "Profesyonel futbolcu Jean-Philippe Gbamin'in, 2022-2023 futbol sezonu için, Kulübümüze bedelsiz olarak geçici transferi konusunda, Everton FC ile anlaşma sağlanmıştır." denildi.
ALACAĞI ÜCRET
Bordo mavili kulüp ayrıca, 1 yıllığına kiralanan oyuncuya 1 milyon 500 bin Euro garanti ücret ödeneceğini duyurdu.
İşte Trabzonspor'un açıklaması:
"Profesyonel futbolcu Jean-Philippe Gbamin ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2022-2023 futbol sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."
Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, görüşmelere başlandığı belirtilen başarılı oyuncunun sezon sonuna kadar bedelsiz kiralandığı belirtildi.
Trabzonspor'un açıklamasında, "Profesyonel futbolcu Jean-Philippe Gbamin'in, 2022-2023 futbol sezonu için, Kulübümüze bedelsiz olarak geçici transferi konusunda, Everton FC ile anlaşma sağlanmıştır." denildi.
ALACAĞI ÜCRET
Bordo mavili kulüp ayrıca, 1 yıllığına kiralanan oyuncuya 1 milyon 500 bin Euro garanti ücret ödeneceğini duyurdu.
İşte Trabzonspor'un açıklaması:
"Profesyonel futbolcu Jean-Philippe Gbamin ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2022-2023 futbol sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."