Jean-Philippe Gbamin, Trabzonspor'da

Trabzonspor Premier Lig ekibi Everton'dan Jean-Philippe Gbamin'in bedelsiz kiralandığını açıkladı.



Bordo mavili kulüpten yapılan açıklamada, görüşmelere başlandığı belirtilen başarılı oyuncunun sezon sonuna kadar bedelsiz kiralandığı belirtildi.



Trabzonspor'un açıklamasında, "Profesyonel futbolcu Jean-Philippe Gbamin'in, 2022-2023 futbol sezonu için, Kulübümüze bedelsiz olarak geçici transferi konusunda, Everton FC ile anlaşma sağlanmıştır." denildi.



ALACAĞI ÜCRET



Bordo mavili kulüp ayrıca, 1 yıllığına kiralanan oyuncuya 1 milyon 500 bin Euro garanti ücret ödeneceğini duyurdu.



İşte Trabzonspor'un açıklaması:



"Profesyonel futbolcu Jean-Philippe Gbamin ile 1 (Bir) yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; 2022-2023 futbol sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir."







