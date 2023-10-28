29 Ekim

Jean Onana'ya taraftarlardan tepki

Beşiktaş'ta deplasmanda kaybedilen Bodo/Glimt karşılaşması sonrasında sezon başında transfer edilen Jean Onana'ya tepki yağdı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Jean Onana'ya taraftarlardan tepki
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28 Ekim 2023 09:46
Son güncelleme 28 Ekim 2023 09:49
Norveç'te oynanan maçta, Beşiktaş'ın hedefinde sezon başında renklerine bağladığı Jean Onana da vardı.

%93 PAS İSABETİ VARDI

Beşiktaş taraftarları, Burak Yılmaz'ın ilk 11'de şans verdiği genç oyuncuya sosyal medyadan ateş püskürdü.

61 dakika sahada kalan 23 yaşındaki orta saha tam 65 kez topla buluştu. Onana, yüzde 93'lük pas isabet oranı yakalarken, tercihlerini geriye ve yana doğru yapması tepki topladı. Jean Onana'nın rakipleriyle girdiği 3 ikili mücadeleden sadece 1'ini kazanması da tepki çekti.

4 MİLYON EURO ÖDENDİ

Beşiktaş'ta 8 maça çıkan Jean Onana, şu ana kadar 1 asist üretti. 179 dakika sahada kalan Kamerunlu oyuncunun bonservisi için sezon başında Lens'e 4 milyon euro ödendi. 



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