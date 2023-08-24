Jean Onana'ya talip çıktı

Beşiktaş'ın sezon başında Lens'ten kadrosuna kattığı ancak beklediği süreyi bulamayan Onana konusunda flaş bir gelişme yaşandı.
GENOA TALİP OLDU
Siyah-beyazlıların 4 milyon Euro bonservi ödediği yıldız isim için İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Habere göre Genoa, Onana için Beşiktaş'la temasa geçti.
İtalyan ekibinin hocası Gilardinho, Onana'yı kadrosunda görmeyi çok istiyor. Beşiktaş'ın ise nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu.
GENOA TALİP OLDU
Siyah-beyazlıların 4 milyon Euro bonservi ödediği yıldız isim için İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Habere göre Genoa, Onana için Beşiktaş'la temasa geçti.
İtalyan ekibinin hocası Gilardinho, Onana'yı kadrosunda görmeyi çok istiyor. Beşiktaş'ın ise nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu.