Jean Onana'ya talip çıktı

Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Jean Onana'ya, Genoa talip oldu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Jean Onana'ya talip çıktı
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24 Ağustos 2023 14:47
Beşiktaş'ın sezon başında Lens'ten kadrosuna kattığı ancak beklediği süreyi bulamayan Onana konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

GENOA TALİP OLDU

Siyah-beyazlıların 4 milyon Euro bonservi ödediği yıldız isim için İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Habere göre Genoa, Onana için Beşiktaş'la temasa geçti.

İtalyan ekibinin hocası Gilardinho, Onana'yı kadrosunda görmeyi çok istiyor. Beşiktaş'ın ise nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu.

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