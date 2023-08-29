Jean Onana'ya sürpriz talip: Cadiz

Transfer çalışmalarını sürdürenbir yandan da takımdan ayrılacak oyuncular ile gelişmeler yaşanıyor.Beşiktaş'ta sezon başında transfer edilen genç orta saha oyuncusu Jean Onana'nın performansının yeterli görülmemesi sonrası, yönetimin gelen teklifleri değerlendirme kararı aldığı gündeme geldi.İspanyol basınında yer alan habere göre; La Liga ekiplerindentransfer ettiği Kamerunlu orta sahatalip oldu.Haberde, Cadiz'in Onana'yıiçin Beşiktaş ile görüşmelerde bulunduğu kaydedildi. Cadiz geçtiğimiz günlerdeolarak kadrosuna katmıştı.Beşiktaş'ın sezon başında 4 milyon euro karşılığında Lens'ten transfer ettiği 23 yaşındaki Jean Onana, siyah-beyazlı formayla çıktığı 6 maçta 1 asist kaydetti.