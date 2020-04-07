Galatasaray'da ailesi Fransa'da olduğu için'nin psikolojisinin bozulduğu ve aklının eşi ile çocuğunda olduğu iddia edilmişti. Dün ise sürpriz bir iddia ortaya atıldı. O iddiaya göre Seri, Terim'in izniyle Fransa'ya gitti.Tecrübeli futbolcunun, 15 Mayıs'ta idmana çıkacak ve öncesinde de 14 günlük karantina süresini evinde geçirecek şekilde İstanbul'a döneceği ileri sürüldü.Seri'nin Fransa'da yaşanan virüsten kaynaklı sağlık sorunları nedeniyle ailesini de İstanbul'a getirmek için Galatasaray'dan yardım istediği ifade edilmişti.