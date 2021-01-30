Jean-Michael Seri'nin yeni takımı belli oldu!

Girondins de Bordeaux, Jean-Michael Seri için Fulham ile kiralama anlaşması yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Jean-Michael Seri'nin yeni takımı belli oldu!
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30 Ocak 2021 14:12
Ara transfer döneminde ismi Galatasaray ile de anılan Fildişili orta saha oyuncusu Jean-Michael Seri, Girondins de Bordeaux'ya imza atmak üzere...

Fransız basınında yer alan habere göre; Bordeaux, Seri için satın alma opsiyonu olmadan kiralama konusunda Fulham ile anlaşmaya vardı. Tecrübeli orta saha oyuncusuyla da görüşen Bordeaux, transferi son aşamaya getirdi.

Pandemi kuralları gereği Fransa'ya ulaştıktan sonra koronavirüs testi veren Seri, bu testin negatif çıkmasının ardından detaylı sağlık kontrollüne girdi. Kısa süre içerisinde transferin önündeki birkaç ufak engelin de hallolacağı ve resmi anlaşmanın duyurulacağı belirtildi.

Galatasaray'ın geçen sezon 1.5 milyon euro bedelle kiraladığı 29 yaşındaki Seri, bu sezon Fulham'da yalnızca 2 lig kupası maçına çıktı. 

 


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