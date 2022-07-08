Jean Michael Seri, Hull City'de!

İş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, yeni transferini duyurdu.



Yapılan açıklamaya göre son olarak Fulham forması giyen Jean Michael Seri'yi kadrosuna kattığını duyurdu.



Bir dönem Galatasaray forması da giyen oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



Başarılı oyuncu geçtiğimiz sezon Fulham formasıyla 34 maçta 1 gol ve 6 asist yapma başarısı gösterdi.





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