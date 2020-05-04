Teknik direktör Fatih Terim,'nin yeniden kiralanması için yönetimden talepte bulundu.Tecrübeli hocanın öncelikle başarılı oyuncu ile görüştüğü ve fikrini sorduğu ortaya çıktı.Fildişi Sahilli futbolcunun "" cevabı vermesinin ardından harekete geçildiği ifade edildi.Ayrıca Seri'nin Galatasaray'da kalması halinde 2.8 milyon euro'luk ücretinde de indirim yapmaya hazır olduğu bildirildi.