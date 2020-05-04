Jean Michael Seri: "Galatasaray'da kalmak istiyorum!"

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Jean Michael Seri ile geleceği hakkında konuştu.

Haber; Sabah, Fotoï¿½raf; AA
Jean Michael Seri: 'Galatasaray'da kalmak istiyorum!'
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04 Mayıs 2020 10:09
Teknik direktör Fatih Terim, Jean Michael Seri'nin yeniden kiralanması için yönetimden talepte bulundu.

Tecrübeli hocanın öncelikle başarılı oyuncu ile görüştüğü ve fikrini sorduğu ortaya çıktı.

Fildişi Sahilli futbolcunun "Galatasaray'da mutluyum. Bir yıl daha oynamak isterim" cevabı vermesinin ardından harekete geçildiği ifade edildi.

Ayrıca Seri'nin Galatasaray'da kalması halinde 2.8 milyon euro'luk ücretinde de indirim yapmaya hazır olduğu bildirildi.

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