Teknik direktör Fatih Terim, Jean Michael Seri'nin yeniden kiralanması için yönetimden talepte bulundu.
Tecrübeli hocanın öncelikle başarılı oyuncu ile görüştüğü ve fikrini sorduğu ortaya çıktı.
Fildişi Sahilli futbolcunun "Galatasaray'da mutluyum. Bir yıl daha oynamak isterim" cevabı vermesinin ardından harekete geçildiği ifade edildi.
Ayrıca Seri'nin Galatasaray'da kalması halinde 2.8 milyon euro'luk ücretinde de indirim yapmaya hazır olduğu bildirildi.
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Tecrübeli hocanın öncelikle başarılı oyuncu ile görüştüğü ve fikrini sorduğu ortaya çıktı.
Fildişi Sahilli futbolcunun "Galatasaray'da mutluyum. Bir yıl daha oynamak isterim" cevabı vermesinin ardından harekete geçildiği ifade edildi.
Ayrıca Seri'nin Galatasaray'da kalması halinde 2.8 milyon euro'luk ücretinde de indirim yapmaya hazır olduğu bildirildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın