Jean Michael Seri, Galatasaray'a dönebilir

Cicaldau, Van Aanholt ve Boey ile anlaşan Galatasaray, gözünü şimdi de orta saha transferine çevirdi. Gedson Fernandes transferinde Benfica'nın kararını bekleyen ancak alternatifler belirleyen sarı-kırmızılılar, Hernani'den sonra bir de tanıdık isme kanca attı.



2019-20 sezonunda kiralık olarak sarı-kırmızılı formayı giyen Jean Michael Seri, yeniden gündeme geldi.



MENAJERİ TEMASA GEÇTİ



Seri'nin Fulham ile sözleşmesini feshedip boşa çıkacağı öğrenilince Galatasaray bilgi almak için devreye girdi. Teknik patron Fatih Terim'e, Fildişili futbolcuyu isteyip istemediği soruldu. Seri'nin menajeri de oyuncusunun sarı-kırmızılı formayı yeniden giymek adına garanti ücretinde feragat edebileceğini iletti. Kararı Fatih Terim verecek.



Buna rağmen Florya'nın önceliğinin Gedson ve Hernani'de olduğu kaydedildi.



