Jazz ve Pelicans oyuncuları, maç öncesi diz çökecekler mi?

Utah Jazz ve New Orleans Pelicans'ın bugünkü açılış gecesi maçından önce, ulusal marşın çalınması sırasında beraber diz çökme konusunu tartıştıkları belirtildi.



Jazz yıldızı Donovan Mitchell bu iddiayı onaylamamış veya iki takımın beraber nasıl protesto edeceğini açıklamamış olsa da, NBA'in siyahi tarihi ve eşitlik üzerine sezonun devam etmesinin önemini kabul etti:



"Sesleri olmayan insanların sesi olabilmek için bence gerçekten anıtsal olacak... Bunun ön saflarında yer aldığımdan ötürü, yaşlandığımda, emekli olduğumda ve çocuklarım ile torunlarım ve ailemdeki herkes, neyi desteklediğimi bilecekler."



"Sadece basketbol oynamaktan ve para kazanmaktan daha büyük bir şey için buradayım. Bence kendi ismim sayesinde sahip olduğum platform ile, kesinlikle doğru olmayan bir şey için tepki gösterdiğimi söyleyebilmem konusunda, bu ligdekiler harika bir iş çıkardı."



Jazz ve Pelicans oyuncularının, sahanın ortasının yukarısında bulunan Black Lives Matter ifadesinin etrafında diz çökme konusunu tartıştıkları belirtildi. Ligin en iyi dereceye shaip sekiz takımının da, yakın zamanda ulusal marş sırasında diz çökme konusunu görüştüğü söyleniyor.



NBA'in, oyuncuların ulusal marş sırasında ayakta durmasını gerektiren bir kuralı bulunuyor, ancak başkan Adam Silver, "barışçıl" protesto biçimlerine saygı duyduğunu ve ortaya çıktığında böyle bir durumla başa çıkabileceğini belirtmişti.



