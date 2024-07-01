Jazz, Ömer Yurtseven'i serbest bıraktı

Utah Jazz, ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre Milli oyuncumuz Ömer Yurtseven'i serbest bırakma kararı aldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Jazz, Ömer Yurtseven'i serbest bıraktı
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01 Temmuz 2024 12:12
Utah Jazz, ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin haberine göre Milli oyuncumuz Ömer Yurtseven'i serbest bırakma kararı aldı.

Miami Heat'te geçirdiği iki yılın ardından Utah'ta bir sezon geçiren Yurtseven, takımla garantili olmayan 2,66 milyon dolarlık bir kontratla oynuyordu.

Geçtiğimiz sezon 12'si ilk beş olmak üzere 48 maçta forma giyen Ömer, maç başına 11,4 dakika süre alarak 4,6 sayı ve 4,3 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

Yurtseven önceki yaz Heat'in kendisine gelen teklifi karşılamamasıyla sınırsız serbest oyuncu olmuştu. Gelecek vaat eden bir çaylak yılı geçirmiş olsa da, ayak bileği ameliyatı geçirdikten sonra 2022/23 sezonunda dokuz maçla sınırlı kalmıştı.

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