Jazz, Morant'in babasına saygısızlık eden taraftarları menetti!

Utah Jazz'in, Memphis Grizzlies'in yıldızı Ja Morant'ın babasına ırkçı ve ahlaksız sözler sarfeden üç taraftarını maçlardan menettiği bildirildi.



Ja Morant'in babası Tee Morant, Grizzlies ile Jazz arasındaki playoff ilk tur serisinin 2. maçında kaba ve ırkçı yorumlara maruz kalmıştı.



Tee Morant, ESPN ile yaptığı telefon görüşmesinde konuyla ilgili şunları söyledi:



"Rahatsızlık vermek nedir biliyorum. Maç boyunca onu biz de yapıyorduk. Ama bu ondan farklı bir şey. Düpedüz saygısızlık. Çizgiyi aşan bir durumdu. Rahatsızlık vermek için bu tarz şeyler söylemezsiniz. Onun ötesine geçmişti."



Ja Morant, Utah'ın taraftarları menetme kararını desteklediğini kabul ederek, "Maça gelen ailem, beni ve takım arkadaşlarımı kendilerine uygunsuz şeyler söylenmeden destekleyebilmeli." şeklinde bir tweet attı.



Morant, bir başka tweet'inde ailesinin kendisine "etrafındaki diğer Jazz taraftarlarının sevgisini hissettiklerini" ve "fazla ileri gidenlerin" sadece üç kişi olduğunu söylediğini de yazdı.



