Utah Jazz'in, yıldız oyuncusu Lauri Markkanen'ı takas etmeyi düşünmediği iddia edildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Jazz'in Markkanen'ı takas etmekle pek ilgilenmediğini ancak 2025 NBA Draft'ında ilk sırada yer alma şanslarını en üst düzeye çıkarmak umuduyla bir adım geri atmaya karar vermeleri halinde, kendisi için gelen teklifleri dinleyebileceklerini söyledi:



"Hedefleri Markkanen'ın etrafına oyuncu getirmekti. Ancak gözünü gelecek sezonki 2025 NBA Draftı'na diken pek çok takım var. Tarihi bir draft olabilir, özellikle de üst sıraları için konuşuyorum.



Brooklyn, gelecek yıl draftın zirvesinde yer alma üzerine bir karar almıştı. Utah henüz bu kararı vermedi ancak Markkanen'ın onlar için ilginç bir dönüm noktası olduğunu düşünüyorum. Lakin onu takas etme niyetlerinin olduğunu sanmıyorum."



Markkanen bu yaz takımıyla kontratını uzatabilir veya 2025'te sınırsız serbest oyuncu olmayı tercih edebilir.





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