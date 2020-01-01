Jazz, Ed Davis ve iki Draft hakkını, Knicks'e takas etti

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre Utah Jazz, Ed Davis ve 2023 yılının iki adet ikinci tur Draft hakkını, New York Knicks'e takas etti.



Wojnarowski'ye göre Jazz, 2020-21 sezonu için 5 milyon dolarlık maaş boşluğu tasarrufu sağlamış oldu ve Jordan Clarkson ile yeniden sözleşme imzalamak için uğraşıyor.



Knicks, Jazz'in 2023'teki Draft haklarıyla birlikte, Detroit Pistons'ın evvelsi geceki Draft'tan 2023 ikinci tur Draft hakkını da almıştı.



Jazz yıldızları Donovan Mitchell ve Rudy Gobert için uzatma kontratlarının da ufukta olduğu bildirildi.



Bir yıl önce Jazz'le iki yıllığı 9.8 milyon dolarlık bir anlaşma imzalayan 31 yaşındaki Davis, önceki sezon sadece 28 maçta oynamış ve 1.8 sayı ile 3.8 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



New York Post'tan Marc Berman'a göre Knicks, 2023 lise Draft sınıfını "gerçekten çok sevmiş" durumda.



