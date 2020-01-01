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Jayson Tatum, neden 0 numara giyiyor?

Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum neden 0 numara giymeyi seçtiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum neden 0 numara giymeyi seçtiğini söyledi.

Tatum, hayranlarının Twitter'daki sorularını yanıtladı ve yanıtladığı sorulardan biri, forma numarası için neden 0 sayısını seçtiği ile ilgiliydi.

Tatum, üniversitede numarasını değiştirmeyi seçtiğinde, aklında bir NBA oyuncusu olduğunu itiraf etti: Gilbert Arenas:

"Lisede 22 giyiyordum... Duke'a gittim ve Jay Williams 22'yi giymeme izin vermedi, bu yüzden 0'ı seçtim çünkü Gilbert Arenas en sevdiğim oyunculardan biriydi ve o numarayla devam ettim."

Eskiden jenerasyonunun en iyi oyuncularından biri olan Jay Williams'ın 22 numaralı formasını, Duke, Blue Devils'teki muazzam kariyeri için emekliye ayırmıştı. Williams, NBA'deki ilkyılında bir motosiklet kazası geçirmiş ve bu da basketbol kariyerini sona erdirmişti.


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