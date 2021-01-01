Jayson Tatum'ın NBA'deki favori beş oyuncusu!

Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, NBA'de kendisine göre en iyi beş oyuncuyu açıkladı.



Celtics forveti, ligdeki en iyi beş oyuncu listesini Barstool Sports'un "Million Dollaz Worth of Game" podcast'inin son bölümünde şu şekilde paylaştı:



"LeBron James, Kevin Durant, Steph Curry, James Harden, Anthony Davis. Benim için zirvedeki adamlar bunlar. Şampiyonluk kazananlara gerçekten saygım büyüktür. İlk beşimdeki herkesin bir şampiyonluğu var."



İlk beşinde şampiyonluğu bulunmayan tek oyuncu olan Brooklyn Nets yıldızı Harden için ise, 23 yaşındaki yıldız oyuncu "farklı" tanımlamasını yaptı.



